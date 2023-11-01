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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 08:59

Meriç ve Tunca nehirlerinde korkutan görüntü! Su seviyeleri düşmeye devam ediyor

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyelerinde kuraklık nedeniyle düşüş yaşanıyor.

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