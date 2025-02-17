Merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında 'usta' oldu

İlkokul çağında hatlara ve çizgilere ilgi duymaya başlayan 29 yaşındaki Albez, 2017'de lise sonrası çalıştığı iş yerinden ayrılarak, üniversite sınavına hazırlandı.
Albez, AA muhabirine, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı aldığını söyledi.
Albez, yazıların kaligrafi sanatıyla kuma, kazıma tekniğiyle cama, yakarak ahşaba işlenebildiğini belirtti.
Amacının kaligrafi sanatını daha fazla kişiye tanıtmak olduğunu vurgulayan Albez, "Kaligrafi sanatı çok özel ve farklı. Gelişim sürecinde yaptığım sanatı geliştirmek ve insanlara anlatabilmek adına bunun eğitimini verme kararı aldım. Amacım, daha çok insana ulaşmak ve öğrenci yetiştirmek." diye konuştu.
Albez, cezaevleri, gençlik merkezleri ve okullarda kurs açtığını ve öğrencilerinin olduğunu dile getirdi.
Kaligrafi sanatının insanın ruhuna ve kalbine dokunduğunu ifade eden Albez, "Bu sanatı öğreniyorlar ama sanattan ziyade birçok şeyi öğreniyorlar. Hayatta bir insanın neler yapabileceğini öğreniyorlar. Sadece öğrendiğimiz yazı olmuyor. Bu yazıyı yazarken kullandığımız sözleri, çalışmalara yansıttığımız sözleri, kelimeleri ve duyguları aynı zamanda hissediyoruz." dedi.