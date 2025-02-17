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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 17:17 |

Merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında 'usta' oldu

Tekirdağ'da yaşayan Serkan Albez, merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanı aldı.

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