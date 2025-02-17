Merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında 'usta' oldu

Kaligrafi sanatına ilgisinin tutkuya dönüştüğünü belirten Albez, "Çocukluktan beri yazılara, hatlara, çizgilere ilgim ve merakım vardı. Tam olarak bunu sanata dökmem gerektiğini bilmiyordum. Daha sonra bunun bir sanat olduğunu fark ettim. Meslek olarak icra edildiğini öğrendim." dedi.