Merakı 20 bin parçalık koleksiyon sahibi yaptı

Dükkanda ağırlıklı olarak Osmanlı dönemine ait objelerin bulunduğunu ifade eden Eroğlu, "Burada bulunan antikaların değerini milyonlarca lirayla ifade edebiliriz. Paha biçilemez eserler de var." ifadesini kullandı.

Eroğlu, mutfak gereçleri, fotoğraf makinesi, saat, süs eşyaları, radyo gibi malzemelerin yanı sıra Osman dönemine ait yazılı belgeler, paralar, madalyonlar ve rozetlerin de koleksiyonda yer aldığını aktararak, "Koleksiyonda eşi benzeri olmayan bir kılıç da bulunuyor. Osmanlı'nın son dönemine ait. Çok nadir bir obje, bizim de kıymetlimizdir." diye konuştu."

Antika eşyaların ve tarihi eserlerin korunmasının önemine işaret eden Eroğlu, bunların yanlış kişilerin eline geçmemesi, onlara sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.