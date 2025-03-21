Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,004
  • 41,3561
  • 3704.2

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 12:44 |

Merakı 20 bin parçalık koleksiyon sahibi yaptı

Bolu'da antika tutkunu emekli işçi Ercan Eroğlu, 18 yılda biriktirdiği yaklaşık 20 bin parçalık koleksiyonla geçmişi geleceğe taşıyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.