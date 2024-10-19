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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 13:29

Menteşedeki yangına köylüler cansiparene destek veriyor

Muğla'nın Menteşe ilçelerindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken köylüler traktörlerine bağlı tankerlerle su taşıyarak helikopterlere destek veriyor.