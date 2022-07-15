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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 14:53

Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı! İşte o anlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'te mahsur kalan 4 kişi 12 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

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