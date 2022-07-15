Mencilis mağarasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı! İşte o anlar

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Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip mağaraya dün akşam saatlerinde giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesildi.

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Durumdan şüphelenen mağara rehberlerinden ikisi daha mağaraya girdi. Mağaraya giren rehberler, grubun kullandığı halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğunu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığını ve diğerlerinin mahsur kaldığını tespit etti.

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Rehberler jandarma, UMKE ve AFAD'dan yardım istedi.

Olay yerine gelen 16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlattı. Mağaraya giren ekipler, 8 saat sonra ulaştıkları bir rehber ile Hollanda'da yaşadığı öğrenilen Türk baba ve kızını kurtardı.

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Yaralı olduğu için sedyeye alınan rehber Bahadır Öztürk (27) ise 12 saat sonra güçlükle mağara dışına çıkarılabildi.

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Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öztürk, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ü mağara dışında bekleyen ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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Baba Saim Öztürk, gazetecilere, oğlunu mağaradan çok zor şartlar altında çıkaran ekiplere teşekkür etti.

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İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay da ihbarın dün gece geldiğini, mağaraya girerek mahsur kalanları 12 saat sonra çıkarabildiklerini anlattı.

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Yaralının da hayati tehlikesinin olmadığını bildiren Erbay, olayın Hollandalı turistlerin gezdirildiği sırada yaşandığını aktardı.