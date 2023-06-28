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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 11:00

Mehmetçik Yunanistan sınırında görev başında bayramlaştı! Sınırında kuş uçurtmuyorlar

Bayramda da vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Yunanistan sınırında kuş uçurtmuyor.

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