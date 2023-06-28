Mehmetçik Yunanistan sınırında görev başında bayramlaştı! Sınırında kuş uçurtmuyorlar

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Edirne'nin İpsala ilçesinde konuşlu bulunan 4'üncü Mekanize Piyade Tugayı 1'inci Hudut Taburu 2'nci Hudut Bölüğü Sancaktar Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşlarıyla kutladı.

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Karakol bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde, kahraman Mehmetçik ilk önce komutan ve silah arkadaşlarının, daha sonra da ailelerinin bayramını tebrik etti.

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Hudut Kartalları'nın bayram coşkusuTürkiye ile Yunanistan arasında bulunan sınır hattında 'Hudut Kartalları' olarak anılan kahraman Türk askeri Mehmetçikler, yaz kış, yağmur çamur demeden görev yaparken, Kurban Bayramı'nı da asker ocağında geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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Bayram günü ailelerinden uzak olmanın burukluğunu yaşayan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve ailelerinden uzakta olsalar da, ikinci ailem dedikleri komutanlarının ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük bir gurur ve onur yaşadıklarını söyledi.

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Görevi başındaki Mehmetçik'i komutanı ailesi ile görüştürdü.

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Sınır karakolunda hudut hattını gözetleyen asker, ailesi ile görüntülü görüşme yapmanın mutluluğunu yaşadı.

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Nöbeti sırasında yanına gelen karakol komutanı Mehmetçik'i telefon aracılığıyla ailesi ile görüştürerek bayramlaşmasını sağladı.

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Hudut hattında askerlerin vatan savunması devam ediyor.

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