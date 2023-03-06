Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet verecek! Depremde yıkılmıştı

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Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Odun Ambarı mevkisinde faaliyet gösteren kuru gıda toptancılarının bulunduğu site depremde yıkıldı.

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Kentin bakliyat ihtiyacının karşılandığı önemli merkezlerden olan toptancılar sitesinin yeniden faaliyet gösterebilmesi için çalışmalar başlatıldı.

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Bu kapsamda, Adana Komando Taburu, Çanakkale Asayiş Komando Bölüğü, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova Komando Tugayı'ndan askerlerden oluşan 300 kişilik ekip, işletmelerin yeniden açılacağı alanın kurulmasında görev aldı.

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Mehmetçik, aynı mahalledeki yaklaşık 5 dönüm alana, 112 metrekare büyüklüğünde 28 çadırı 1 günde kurdu.

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Yönetim bölümü ve tuvaletlerin de yer aldığı alanda toptancılar, çakıl taş serilmesi ve son düzenlemelerin ardından hizmet vermeye başlayacak.

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"El ele verip toparlanma zamanı"

Toptancı esnafından Muaz Kılıç, AA muhabirine, askerlerin çok kısa sürede alanı hazırlamasının sevindirici olduğunu anlattı.

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Depremde mallarının büyük çoğunluğunun enkaz altında kaldığını ifade eden Kılıç, "Sağ olsunlar. Açıkta kalmadık, en azından ürünlerimizi koyacak yerimiz oldu." dedi.

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Kılıç, enkazdan çıkardıkları ürünleri yerleştirdiklerini belirterek, "Şikayet edecek durumumuz yok. Burada işlerimizi devam ettireceğiz. Yaklaşık 1 ay geçti depremin üzerinden. Yemeğimiz, suyumuz eksik olmadı. Hayat normale dönecek." diye konuştu.

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Esnaf Mustafa Demir de kurulumda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepsinden Allah razı olsun. Zor günümüzde geldiler yardımcı oldular . Şimdi çok güzel yerimiz oldu. Bu bize yeter de artar. Bu milletin ağlamaya zamanı yok, el ele verip toparlanma zamanı." ifadesini kullandı.

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