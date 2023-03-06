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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 12:43

Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet verecek! Depremde yıkılmıştı

6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan kuru gıda toptancılar sitesi, askerler tarafından kurulan çadırlarda hizmet vermeye devam edecek.

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