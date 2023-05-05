  • $19,4999
  • 21,5943
  • 1277.3
  • 4427.15

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 11:37

MEB'in 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nda pilot uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' Türkiye genelinde belirlenen pilot okullarda uygulanmaya başladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.