Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğadan inanılmaz kare

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Daha sonra gagası ile çukurdan çıkardığı tavşanı bir kaç saniye içinde diğer martıların gözleri önünde yuttu.

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Martı, tavşanı yuttuktan sonra yürürken bir süre sendeleyerek denge kurmakta zorlandı.

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Görüntünün biraz ilginç olmasına rağmen vahşi yaşam uzmanları, tavşanların martı gibi deniz kuşlarının diyetleri açısından çok önemli olduğunu söylediler.

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Adada bulunan görevliler Nisan ayının başından bugüne kadar adada 8,534 martı saydıklarını ve bu rakamın 1953 yılından bu yana en yüksek rakam olduğunu ifade ettiler.

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DEHŞET GÖRÜNTÜLER İngiltere'nin Güney Batı bölgesi Devon'da kameralara yansıyan martılar, güvercin, sığırcık gibi kuş cinslerinin yanı sıra tavşan gibi diğer canlıları da yerken görüldü.

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Mesela bu martı yakaladığı tavşanı hızlıca etkisiz hale getirdi.



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Hiç bekletmeden saniyeler içinde tek seferde yedi..

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İşte çatı üzerinde bulunan, martılar tarafından yenen başka bir tavşan ayağı..

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Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, hava sıcaklıklarının martıları yamyamlaştırdığını söyledi.

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Hava sıcaklığının yanı sıra balıkçılık endüstrisindeki gerileme de su yüzünde beslenen martıları etkiledi. Aç kalan martılar sahil kesimlerinin içlerinde yemek bulma arayışına girmek zorunda kaldı.

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Twitter'da bu konuyla ilgili pek çok paylaşım yapıldı bunlardan biri de bu fotoğraftı: "Son zamanlarda martıları çok fazla güvercin ve martı yerken gördüm."