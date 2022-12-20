  • $18,6673
  • 19,8655
  • 1084.76
  • 5391.85

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 13:24

Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Vahşi doğadan inanılmaz kare

Bizim simit yerken görmeye alışık olduğumuz martılar tam bir etobur çıktı. İngiltere'nin Galler bölgesinde bir martı önce, çukurda bulunan tavşanın kafasını gagası ile ısırdı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.