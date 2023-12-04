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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 15:30

Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Dehşete düşüren anlar

Bizim simit yerken görmeye alışık olduğumuz martılar tam bir etobur çıktı. İngiltere'nin Galler bölgesinde bir martı önce, çukurda bulunan tavşanın kafasını gagası ile ısırdı.

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