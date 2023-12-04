Martı tavşanı tek lokmada yuttu! Dehşete düşüren anlar

Daha sonra gagası ile çukurdan çıkardığı tavşanı bir kaç saniye içinde diğer martıların gözleri önünde yuttu.
Görüntünün biraz ilginç olmasına rağmen vahşi yaşam uzmanları, tavşanların martı gibi deniz kuşlarının diyetleri açısından çok önemli olduğunu söylediler.
Adada bulunan görevliler Nisan ayının başından bugüne kadar adada 8,534 martı saydıklarını ve bu rakamın 1953 yılından bu yana en yüksek rakam olduğunu ifade ettiler.
DEHŞET GÖRÜNTÜLER
İngiltere'nin Güney Batı bölgesi Devon'da kameralara yansıyan martılar, güvercin, sığırcık gibi kuş cinslerinin yanı sıra tavşan gibi diğer canlıları da yerken görüldü.
Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, hava sıcaklıklarının martıları yamyamlaştırdığını söyledi.
Hava sıcaklığının yanı sıra balıkçılık endüstrisindeki gerileme de su yüzünde beslenen martıları etkiledi. Aç kalan martılar sahil kesimlerinin içlerinde yemek bulma arayışına girmek zorunda kaldı.
Twitter'da bu konuyla ilgili pek çok paylaşım yapıldı bunlardan biri de bu fotoğraftı: "Son zamanlarda martıları çok fazla güvercin ve martı yerken gördüm."