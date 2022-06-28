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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 17:24

Marmaris'te ormanı yakan şüphelinin olaydan önceki son görüntüsü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının başladığı Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etmesinin ardından tutuklanan Sacit Ayhan'ın olaydan kısa süre önce veresiye içki almak için gittiği marketteki görüntüleri ortaya çıktı. Ret cevabı alınca tartıştığı marketçiyi tehdit eden ve dükkandan çıkıp motosiklete binen Ayhan'ın, yangın çıkardığı alana gittiği öğrenildi.

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