Marmara'da kabus! Ağlarla değil, müsilajla boğuştular

Küçük teknelerin ağlarının da müsilajla dolduğunu ifade eden Saadettin Taşbakan da, "Her şey Allah'tan ama müsilaj bizi bozuyor. Balık da alamıyoruz. Ağlar da yerle bir oldu. Uğraştığımız çaba boşa gidiyor. Sezon başından beridir bunu yaşıyoruz" dedi.