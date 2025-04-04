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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2025 Cuma 17:08 |

Marmara'da kabus! Ağlarla değil, müsilajla boğuştular

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçıların ağları müsilajla kaplandı. Saatlerce süren temizlik çalışmaları balıkçılığı durma noktasına getirdi.

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