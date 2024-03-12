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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 14:14

Marmara'da batan gemiden yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Düşmemek için bellerine kemer bağlamışlar

Marmara Denizi'nde batan BATUHAN A adlı geminin kayıp 3 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları sürerken incelenen cep telefonu kayıtlarında, gemi kaptanının yardım için Sahil Güvenlik'i aradığı ortaya çıktı. Geminin seyir güzergahını fırtına nedeniyle değiştirdiği, mürettebatın ise savrulan yük üzerindeki brandayı sabitlemeye çalışıp dolan suyu boşaltırken denize düşmemek için bellerine emniyet kemeri bağladıkları tespit edildi.

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