Marmara'da batan gemiden yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Düşmemek için bellerine kemer bağlamışlar

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Marmara'da batan gemiden yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Badalan Limanı'ndan aldığı mermer tozunu, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na getirirken, Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan BATUHAN A isimli geminin kayıp 3 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedenleri batıkta bulunurken, gemi sahibi Murat Altıntaş'ın (51) cansız bedeni ise İmralı Adası açıklarında su yüzeyinde balıkçılar tarafından bulundu.

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Çalışmalarda, 27'nci güne girilirken, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav (22), deniz yüzeyinde balıkçı motorları ve sahilde ise yaklaşık 500 kişiden oluşan ekiple aranıyor.

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SON ARAMA KAPTANA AİT

Olay sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise 4 savcı ve deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi tarafından sürdürülüyor. Soruşturmada; gemi mürettebatının, cep telefonlarıyla kimlerle görüştüğünün belirlenmesi için istenen HTS kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.

HTS kayıtlarına göre, mürettebatın gemi batmadan önce, uzun süre kimseyle görüşme yapmadığı, son konuşmayı yapan kaptanın, saat 06.28'de, 'Batıyoruz, bizi kurtarın' diyerek Sahil Güvenlik'i aradığı tespit edildi.

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Güvenlik kamerasının bulunmadığı gemide yağcı Hüseyin Tutuk'un cep telefonuyla çekip, sosyal medyadan ailesine gönderdiği son görüntüler de soruşturma kapsamında kanıt olarak değerlendirildi. Görüntüleri inceleyen savcılık, BATUHAN A'nın batmasındaki en büyük etkeni, gemideki yükün üzerinin örtüldüğü, sabitlenmeyen mavi brandanın fırtınayla açılınca, yükün ve geminin üzerine deniz suyunu taşıması olarak belirledi. Geminin seyir halindeyken, taşınan yükün üzerine deniz suyunun dolmasıyla ağırlaştığı ve dengesini kaybedip, sol tarafa doğru yatarak battığı tespit edildi.