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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 12:53

Marmara Denizi'nde rekor sıcaklık bekleniyor

Uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki yüzey suyu sıcaklığının, sıcak hava dalgaları sonucunda ağustosta rekor kırmasını bekliyor.

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