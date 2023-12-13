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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:25

Mardinli ev kadını Çiftçi Destek Kredisi ile besici oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki ev hanımı Sultan Bayram, Çiftçi Destek Kredisi'yle hayalini gerçekleştirerek besici oldu.

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