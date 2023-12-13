Mardinli ev kadını Çiftçi Destek Kredisi ile besici oldu

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4 çocuk annesi Bayram, hayvancılığa duyduğu ilgiyle evinin yakınında kurduğu ahırda, satın aldığı ineğe bakmaya başladı.

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Halk eğitimi merkezinde düzenlenen besicilik eğitimine de katılan Bayram edindiği bilgilerle Çiftçi Destek Kredisi'ne başvurdu. Kredi desteğiyle 4 inek daha satın alan Bayram, 5 inekle besiciliği sürdürüyor.

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İneklerine, bakım ve onarımdan geçirdiği ahırda bakan, sağdığı süt ile hazırladığı peynir ve yoğurt gibi ürünleri de satarak aile bütçesine katkıda bulunan Bayram, işini büyütmeyi hedefliyor.

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"Kendilerine güvensinler, 'eğitimsizim yapamam' demesinler"

Sultan Bayram, AA muhabirine, ilkokul mezunu olduğunu, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdiğini, ziraat mühendisliğinde okumayı hedeflediğini söyledi. Hayvancılığa duyduğu ilgiyle bir süre besicilik eğitimi aldığını anlatan Bayram, daha sonra düşük faizle 550 bin liralık kredi çektiğini ve aldığı ineklerle hayvancılık yaptığını belirtti.

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Bayram, eşinin ve ailesinin desteğiyle işini daha da büyütmeyi ve büyükbaş hayvan sayısını artırmayı hedeflediğini ifade ederek, "5 ineğim var, 1 de buzağım oldu. Peynir, yoğurt yapıyorum, satıyorum. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. 'Eğitimsizim yapamam.' demesinler, kendilerine güvensinler." dedi. Hayvancılığın zor olduğunu, beden gücü gerektirdiğini dile getiren Bayram, zoru başarmak için bu yola çıktığını söyledi.