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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 13:11

Mardin'in gizemli yapıları! En kısası 90 santimetre en uzunu 25 metre

Kadim şehir Mardin'de, tarihi sokakların üzerine, altta geçit bırakılarak yapılan ve 'Abbara' diye tabir edilen odalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan coğrafi zorunluluktan kaynaklı yapılan en nitelikli örnekler.Dar ve sıkışık sokakları birbirine bağlamak amacıyla yapılan abbaralar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde karşılaşılan yapılardır. Bölgelere göre Sabat, Kab ve Kabaltı olarak isimlendirilen abbaralar en nitelikli örneklerini Mardin'de barındırıyor.

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