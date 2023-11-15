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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:58

Mantar toplarken şans eseri buldu! Servet sahibi oldu

Muş'ta çiftçilik yapan bir vatandaş, mantar toplamak için çıktığı araziden irili ufaklı yaklaşık 20 adet gök taşı topladı.

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