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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 14:24

Mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayboldu! Ekipler arama çalışması yapıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

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