  • $28,6953
  • 31,397
  • 1826.46
  • 7853.36

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 13:41

Manisa'daki Aigai Antik Kenti heyecanlandıran keşif! Kazı çalışmaları devam ediyor

Geçmişi milattan önce 8'inci yüzyıla uzanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında bir sarnıçta Yunan mitolojisinde toprak ve bereket tanrıçası olarak bilinen Demeter'i tasvir eden iki heykelcik ve kabartmalı vazo parçaları bulundu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.