Manisa'da fotokapana yakalandı! Yaban hayatı böyle görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Avcılık Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, Manisa'ya kurulan 43 fotokapanla ildeki yaban hayatı izleniyor.

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Doğa Koruma Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ve Spil Dağı Milli Park Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, ildeki foto kapanlarla çok sayıda yaban hayvanı, görüntülere takıldı.