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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 17:18

Manisa'da fotokapana yakalandı! Yaban hayatı böyle görüntülendi

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'na kurulan foto kapanlarla karaca, kurt, tilki, kızıl geyik, çakal, tavşan ve yaban domuzu türlerine ilişkin fotoğraf ve videolar elde edildi.

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