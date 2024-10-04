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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2024 Cuma 11:29

Manisa'da 30 kilometreye ulaşan magma odası keşfedildi! Püskürme riski var

Türkiye'nin en genç volkanlarının yer aldığı Manisa'nın Kula ilçesinde yer kabuğunun farklı derinliklerinde 8 magma odası keşfeden bilim insanları, yüzeye yakın olan en büyük magma odasının deprem gibi etkenlerle püskürme riskinin bulunduğunu belirledi.