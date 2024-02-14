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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:50

Mandaların kaplıca keyfi! Belgesellik görüntüler ortaya çıktı

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde gençler, kış boyunca ahırda beslenen manda ve atları, belli aralıklarla götürdükleri kaplıcada temizliyor.

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