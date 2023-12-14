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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:02

Manavdan aldığı mandalinaların arasından çıktı! Evinde beslemeye başladı

Tokat'ta manavdan aldığı mandalinaların arasından bukalemun çıkan Özkan Helvacıoğlu, 'Patron' adını verdiği hayvanı evinde beslemeye başladı.

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