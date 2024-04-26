Maltepe'de tarihi Yalı Hamamı'nda yangın! İtfaiye ekiplerince söndürüldü

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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"TAHTA PARÇALARI TUTUŞMUŞ"





Hamam sahibi Yaşar Durna, "Sabah ben ocağı yaktım. Orada tahta parçaları vardı. Sanırım orada ufak bir kıvılcım oluşmuş. O tahta parçaları tutuşmuş. Önemli bir şey yok. Çatıya biraz sıçramış. Çatıda ufak bir hasarımız var. Çok şükür bir şey yok." dedi.