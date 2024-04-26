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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 11:05

Maltepe'de tarihi Yalı Hamamı'nda yangın! İtfaiye ekiplerince söndürüldü

Maltepe'de tarihi yalı hamamının ocak bölümünde çıkan yangın çatıya da sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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