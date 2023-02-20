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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:33

Malezya ordusunun sağlık ekibi depremzedeler için görev başında

Malezya ordusunun afet müdahale ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kurdukları sahra hastanesinde afetzedelere hizmet veriyor.

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