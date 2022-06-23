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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:47

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti sürüyor! Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı

Sultan Alparslan'ın kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesinde 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, 1071'deki Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanı belirlemeye çalışıyor.

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