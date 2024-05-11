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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:01

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Malatya'da bir yolcu minibüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralanan biri çocuk 12 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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