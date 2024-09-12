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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 09:21

Malatya'da korkunç kaza! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı

Malatya'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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