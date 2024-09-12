Malatya'da korkunç kaza! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı

<p>Cumali Ekici idaresindeki 44 S 5021 plakalı işçi servisi Turgut Özal Bulvarı Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirler Arası Otobüs Terminali Kavşağı'nda V.E.K. yönetimindeki 44 ER 536 plakalı otomobille çarpıştı.</p><br><p>Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Kazada yolculardan Cumali Ekici, olay yerine hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü V.E.K. ile minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.</p><p><br></p><p>Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.</p><br>