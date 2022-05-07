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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 09:28

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Makarnanın haşlama suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse hata yapıyorsunuz demektir. Makarnanın suyu ile harika bir makarna sanatçısına dönüşebilirsiniz.

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