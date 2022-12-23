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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 16:53

Mahalleyi köpük kapladı! Sabah uyandıklarında gözlerine inanamadılar

İstanbul Eyüpsultan'da yanan fabrikanın yakınında bulunan mahalleyi köpük kapladı. Endişeye neden olan köpüğün dün yangına müdahale eden itfaiyenin çalışması sonrası mahalleye ulaştığı tahmin ediliyor.

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