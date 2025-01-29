Mahallenin simgesi haline geldi! 7 tonluk at heykeline gözleri gibi bakıyorlar

Heykelin dikkat çekici olduğunu dile getiren Başak, şunları kaydetti:





"Akkoyunlular ve Karakoyunlular döneminde sahibi öldükten sonra atların kurban edildiğini biliyoruz. Atın derisi, başı, kuyruk ve ayakları mezarının başına bırakılıyordu. Sonrasında ise bunları bir heykele dönüştürerek mezar taşı olarak kullanmışlar. Buradaki heykel, alışagelen diğer mezar taşlarından boyut olarak daha büyük, yaklaşık 7 ton ağırlığında. Büyük olasılıkla önemli bir kişiye ait. Ayrıntılı incelediğimizde üzerinde at koşumları, eyer ve kılıcın işlenmiş olduğunu net görebiliyoruz. Özellikle Karakoyunlular döneminden kaldığını düşünüyoruz. Yaklaşık 700 yılık bir maziye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Büyük olasılıkla önemli bir kişiye ait bir mezar taşı. Bir an önce koruma altına alınması gerekiyor, aksi halde zarar görebilir."