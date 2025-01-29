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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 14:31 |

Mahallenin simgesi haline geldi! 7 tonluk at heykeline gözleri gibi bakıyorlar

Van'ın Çaldıran ilçesindeki kırsal mahallede yaşayanlar, mahallelerinin simgesi haline gelen yaklaşık 7 ton ağırlığındaki tarihi at heykeline gözleri gibi bakıyor.

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