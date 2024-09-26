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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 10:37

Magandalara şafak operasyonu! Evde bir çok gizli bölme çıktı

Bursa'da havaya ateş açan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı ve şafak vakti operasyon operasyonununda 9 zanlı yakalandı. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda evlerden çok sayıda pompalı tüfek, tabanca, şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi.