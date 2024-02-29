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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 11:43

Madenciler, enkazdan çıkardıkları Songül'ü yalnız bırakmadı! İlk para karate turnuvasında tribünde yerlerini aldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan Songül Göksu'yu kurtaran madenciler, Türkiye Para Karate Şampiyonası'na katılan genç kızı desteklemek için Zonguldak'tan Ankara'ya geldi.

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