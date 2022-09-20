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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 16:59

Maden Kurtarma Yarışması başladı! İşte yarışmadan kareler

Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen '2. Maden Kurtarma Yarışması' başladı.

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