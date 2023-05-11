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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:58

Lüks otelin mutfağından çıkan metal atıklar heykele dönüştürüldü

Antalya'da turizmde sürdürülebilirliğe ve geri dönüşüme dikkati çekmek için lüks bir otelin mutfak araç gereçlerinden heykel yapılarak, sergilenmeye başlandı.

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