Lüks otelin mutfağından çıkan metal atıklar heykele dönüştürüldü

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Depo Tasarım ve Sanatsal Dekorasyon Atölyesi işbirliğiyle kullanılan malzemelerin geri dönüştürülmesini sağlamak için çalışma gerçekleştirildi.

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Üç heykeltıraş, Kundu Turizm Merkezi'nde lüks bir otelin mutfağında ömrünü tamamlayan çatal, bıçak, süzgeç, tava, spatula, kepçe gibi metal araç gereçleri kullanarak, 150 kiloluk heykel hazırladı.

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Heykel, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) 45 ülkeden ve 300 davetlinin katılımıyla Antalya'da düzenlediği konferansta sergilendi.

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü heykeltıraşlarından Açelya Şen, AA muhabirine, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın öncülüğünde düzenlenen "GSTC 2023 Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı"nın, ülkenin sürdürülebilir turizmi için önemli olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin, iç ve dış turizm pazarında marka ve cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Şen, "Bir otelin atıklarından portre tasarladık. Bir bakıma insanlığın ortak mirası olan atıklarla görsel bir bütünlük sağlamaya çalıştık. Kültürel miras aracı olan sanatın gelecek nesillerde bir farkındalık oluşturmasını hedefledik." diye konuştu.

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Kültürel mirasın geleceğe taşınmasının önemine işaret eden Şen, heykel üzerinden sürdürülebilirliğin ve geri dönüşümün önemine dikkati çektiklerini sözlerine ekledi.

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