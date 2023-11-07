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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 14:40

Lodos sonrası tüm sahili kapladı! Belediye ekiplerince toplanıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

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