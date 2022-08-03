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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 11:09

Litresi 3 bin 500 TL! Pandemi döneminde kıymeti arttı

Türkiye'nin endemik bitki varlığı bakımından en zengin illeri arasında yer alan Aydın'da kendiliğinden yetişen kekik pandemi ile birlikte kıymete bindi. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde dede mesleği kekik yağcılığı yapan Bekir Özkul, pandemiden sonra üretim kapasitesini yüzde 100 arttırdıklarını ve ürettikleri kekik yağının litresini 3 bin 500 TL'ye suyunu ise 35 TL'ye sattıklarını ve siparişlere yetişemediklerini belirtti.

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