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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 11:39

Liseliler depremzede öğrenciler için konteyner sınıf üretiyor

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle depremzede öğrenciler için konteyner sınıf üretiyor.

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