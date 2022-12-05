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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 17:16

Liseli öğrenciler üretti! En büyük geçim kaynakları olacak

Antalya'da lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kurulan tam donanımlı atölyede istiridye mantarı üretiyor. Öğrenciler, ürettikleri mantarları semt pazarında tüketiciyle buluşturacak.

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