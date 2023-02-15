Lise öğrencileri, depremzedeler için bere, çorap ve battaniye üretiyor

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Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ile öğretmenlerinin, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki afetzedeler için hazırladığı ürünler, AFAD koordinasyonunda yerine ulaştırılıyor.

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Okul müdürü Murat Kıroğlu, AA muhabirine, öğrenci ve öğretmenlerin depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Depremin ilk gününden itibaren biz de okul olarak elimizden ne gelirse onu yapma gayretindeyiz." dedi.

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Bu soğuk günlerde depremzedeleri ısıtabilmek için ellerindeki ürünlerle battaniye, bere, atkı ve çorap hazırladıklarını dile getiren Kıroğlu, "Günde 200 battaniye çıkarabiliyoruz. Sanayicilerin de desteği olunca sayımızı artırarak üretime devam edeceğiz. Günde 250 çorap ile 500 atkı, bere üretiyoruz. Bakanlığımızın talimatıyla da ilerleyen günlerde uyku tulumu üretimine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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