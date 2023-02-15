  • $18,8539
  • 20,2106
  • 1111.56
  • 4938.5

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:33

Lise öğrencileri, depremzedeler için bere, çorap ve battaniye üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri ve öğretmenler, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için battaniye, çorap, bere ve atkı üretiyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.