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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2022 Salı 17:01

Limon sanıp tesadüfen dikti gören telefona sarılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Cemal Selekoğlu bahçesine tesadüfen diktiği bitki ile görenleri şaşkına çevirdi. Selekoğlu ilginç bitkiyi limon diye diktiğini ancak yetişen bitkinin kendisini de şaşırttığını söyleyerek gören herkesin fotoğraf çektiğini söyledi. İşte dünyanın en tuhaf bitki, sebze ve meyveleri...

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