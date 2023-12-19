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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:29

Lazları çok severim deyip adını değiştirdi! Duyan şaşkınlığını gizleyemiyor!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ahşap yontma ustası Nazım Yozgot Lazları çok sevdiği için ismini 25 yıl önce Temel Reis olarak değiştirdi. Ustanın ismini duyan bir daha soruyor.

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