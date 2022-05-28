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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:44

Lamborghini Sian FKP 37 modeli İstanbul'da! LEGO'ları kullanarak yaptılar

LEGO Technic yapım parçaları ile gerçek boyutuna uygun olarak inşa edilen Lamborghini Sian FKP 37 modeli İstanbul'da sergilenmeye başlandı.

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