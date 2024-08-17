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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:05

Ladik Gölü alarm veriyor: 'Tamamıyla kuruyabilir'

Yüzen adaların bulunduğu doğa harikası Ladik Gölü, kırmızı alarm veriyor. Havadan görüntülenen gölde çölü andıran manzaralar ortaya çıktı. Oldukça düşen su seviyesi nedeniyle dibi görünen Ladik Gölü ile ilgili Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, 'Lâdik gölü tamamıyla kuruyabilir. Çünkü Lâdik Gölü'nün gelir-gider dengesi son yıllarda çok bozuldu' dedi.