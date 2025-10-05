Labirent görünümlü doğa harikası! Yılın her ayı turist akınına uğruyor

Ortaca ile Köyceğiz ilçesini birbirinden ayıran Dalyan Kanalı, bölgede tatilini geçirenlerin yanı sıra Marmaris'ten feribotlarla gelen misafirleri ağırlıyor.
Tatilciler, Kaunos Antik Kenti'nde bulunan Kaya Mezarları, İztuzu Plajı, farklı kuş türleri ile caretta carettaları görme imkanı buluyor. Özellikle yaz aylarında tatilcilerin tercih ettiği bölgede, ekim ayında yaşanan yoğunluk sektör temsilcilerini mutlu ediyor.
Bölgeye 45 yaşın üzerinde misafirlerin talebinin artmaya başladığını belirten Yağmur, "Bu misafirlerimiz biraz daha kalabalıktan çıkıp sakin ve doğayla baş başa kalabileceği yerleri tercih ediyor. Bu özelikleri taşıyan yerler arasında Türkiye'de Dalyan'ın ön planda olduğunu düşünüyorum." dedi.
Son dönemlerde Rus ve Alman turistlerin paket turlar haricinde bireysel olarak da Dalyan'a tatili geçirmek için geldiğini bildiren Yağmur, "Temmuz ağustos aylarında tesislerde doluluklar yüzde 100'lerde seyretti. Ekim ayını da yüzde 50 dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum.
Ortaca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Özay Akdoğan ise son 5-6 yılına bakıldığı zaman bu sene Dalyan'ın turizmde altın çağını yaşadığını söyledi.
"Özellikle Köyceğiz Gölü, kaplıcalar, yaklaşık 185 çeşit kuş türünün olması, caretta carettaların neredeyse yılın her döneminde görülmesi bölgeye ekim ayına gelmiş olsak da ilgiyi arttırıyor. Dalyan'da artık yılın her anı tekne turu yapmak mümkün. Teknelerin yapısı itibarıyla kenarlarının kapanabilir olması turistlerin buraya gelmesini sağlıyor.