Labirent görünümlü doğa harikası! Yılın her ayı turist akınına uğruyor

Ortalama 1 milyon 200 bin turistin Dalyan'ı ziyaret etmesi bir tesadüf değildir. Kaya Mezarları, İztuzu Plajı, kaplumbağalar, bölgedeki mağaralar gibi noktalara Dalyan'dan günün her saati tekne gidiyor. Dalyan'a gelen herkes bu yolculuğa çıkabiliyor hem de günübirlik teknelerle."