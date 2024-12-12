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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 10:45

Kuzularına adeta çocuğu gibi bakıyor! 6 ay önce emekli olup hayvancılığa başladı ve...

Bilecik'te 6 ay önce emekli olan ve küçükbaş hayvancılığa başlayan Emre Çelik ilk kuzularına adeta çocuk gibi bakıyor.

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