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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:08

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

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