Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde Volkan Metro Turizm'e ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

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Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.