Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası! 1'i ağır 19 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle tır otoyolda ters döndü, yolcu otobüsünün şoförü araçta de sıkıştı, bazı yolcular yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan'ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Gül, "Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Edirne istikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün, Çekmeköy Hüseyinli Kavşağı mevkisinde aynı istikamette seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucunda çift taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, 1 kişi ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Yol kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.