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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma 08:55

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası! 1'i ağır 19 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

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