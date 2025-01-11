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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 09:21 |

Kuyumcu soygununda çalınan altınlar ele geçirildi! Zanlılar her yerde aranıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar maskeleri ve silahlarla kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getirerek yaklaşık 20 kilo altın çalan 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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