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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 10:35

Kutsal suyun içinden çıktı! 17 yıldır çalışmalar sürüyor

Vezirköprü Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin kutsal şehri Nerik'te yapılan kazı çalışmalarında 3 bin yıllık fındık ve 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulunmuştu. Nerik'i ortaya çıkarmak için yapılan arkeolojik kazılar ara vermeden devam ediliyor.