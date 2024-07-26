Kutsal suyun içinden çıktı! 17 yıldır çalışmalar sürüyor

KUTSAL SUYUN İÇİNDEN ÇIKAN 3 BİN YILLIK FINDIK





3 bin yıllık fındığın tünelin içindeki kutsal sudan çıkartıldığı kazı ekibi tarafından ifade edilirken, yetkililer bulunan eserler hakkında, "Buradaki mabedin çok uzun yıllar kullanıldığını tahmin ediyoruz. Eski Hitit'te, yani milattan önce 16. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar kullanıldığını höyükte görüyoruz. Mabedin üzerinde bir tünel bulmuştuk, tüneli kazdıkça suya doğru ilerledik. Yaklaşık 8 metre derinlikte Hititlerin 'kutsal su' olarak adlandırdığı bölgeye ulaştık. Nerik'in 3 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu tespit ettik. Çok ince çalışma yapmaya başladık ve tünelin içinde ahşap buluntu tespit ettik. Havuzun içinde ahşap kalıntıları bulunca biz şoke olduk. Çünkü Anadolu'da ıslak malzeme hiç bulunmuyor. O bölgeyi biraz daha kazınca fındık kabuğu da bulduk. Karadeniz Bölgesi'nin fındık üretim merkezi olduğunu 3 bin yıllık fındık kabuğu tescilledi. TÜBİTAK laboratuvarında ahşap buluntular ile fındık kabuğuna karbon testi yapıldı ve yaklaşık 3 bin yıllık bir tarih ortaya çıktı" ifadelerini kullanmışlardı.